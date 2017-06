Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Erkelenz

Erkelenz.

In Erkelenz ist es am Montag zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Gegen 13.30 Uhr wurde die Erkelenzer Feuerwehr alarmiert, sagte Wehrleiter Helmut van der Beek. Als die Rettungskräfte an dem Sechsfamilienhaus an der Glück-Auf-Straße ankamen, stellten sie fest, dass das Feuer sich unter der „Dachhaut“ ausgebreitet hatte.