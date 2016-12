Feuerwehr Hückelhoven auf Ausbildungsgelände des Landes NRW aktiv

Hückelhoven. Während 16 Kameraden vom Löschzug 1 der Feuerwehr Hückelhoven am 17. Dezember sehr früh aufstanden, um sich weiterzubilden, sorgten die daheim gebliebenen Kameraden dafür, dass die Einsatzbereitschaft im Stadtgebiet aufrechterhalten und gewährleistet war.

Los ging es für die Trainingsgruppe am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr. Mit einer Fahrzeugkolone von vier Einsatzfahrzeugen steuerten die Hückelhovener die Ausbildungsstätte für die Feuerwehren des Landes NRW in Münster-Handorf an.

Auf dem Ausbildungsgelände gibt es Gebäude wie Bahnhof, Güterbahnhof, Straßenbahn, Arztpraxis, Ein oder Mehrfamilienhäuser, die eine ideale Trainingskulisse für verschiedenste Einsatzszenarien bilden. Dazu stehen auch Pkw, Lkw und ein Bahnwaggon bereit sowie Müllcontainer und weitere Übungsobjekte. Die Möglichkeiten, die sich dort bieten, sind fast unbegrenzt.

Gegen 8 Uhr erreichten die Kameraden das Übungsgelände und nach einem kurzen Frühstück starteten sie mit den ersten Übungen, die zwei Kameraden ausgearbeitet hatten. Während der zweitägigen Aus-, und Fortbildung wurden verschiedene Wohnungs- und Gebäudebrände, zum Teil mit vermissten Personen oder aber auch Verkehrsunfälle mit verletzten Personen sowie Gefahrgutunfälle simuliert.

Hierbei kamen alle Einsatzkräfte richtig ins Schwitzen. Die Erfahrungen, die hier gemacht wurden, sind eine gute Vorbereitung auf reale Einsätze.