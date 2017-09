Thema in der heutigen Stadtratssitzung

Der Unmut um das zweite Orsbecker Löschfahrzeug ist auch Thema in der heutigen Sitzung des Stadtrates. Das Gremium tagt ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Roermonder Straße 25-27.

Streit hatte es kürzlich erst über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Myhl gegeben. Die Politik hat beschlossen, es in unmittelbarer Nähe zur Schule zu bauen. Das halten viele Myhler für zu gefährlich. Sie fordern, das Gerätehaus an einer anderen Stelle zu bauen. Rat und Verwaltung lehnen diesen Vorschlag ab.

Am Samstag, 30. September, 11.30 Uhr, wird der Erweiterungsbau des Gerätehauses in Wassenberg (neben dem Rathaus) übergeben und eingesegnet. Dann werden auch zwei neue Einsatzfahrzeuge in Dienst gestellt, darunter die erste Drehleiter in der Geschichte der Wassenberger Feuerwehr. Anschließend findet ein Tag der offenen Tür statt.