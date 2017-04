Feuer in der „Flachse“: Traditionsgaststätte ausgebrannt

Wegberg-Beeck.

Um 2.55 Uhr ging in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der Alarm bei der Feuerwehr ein: Ein Brand in der Traditionsgaststätte „Flachse“ am Beecker Kirchplatz. Vor Ort drang bereits dichter Rauch aus dem Lokal. Die Kneipe brannte vollständig aus.