Selfkant-Havert - Festzug und Feiern bei fast tropischem Temperaturen

Selfkant-Havert. Die Odiliakirmes der St.-Johannes-von-Nepomuk-Schützenbruderschaft Havert wurde regelrecht zur Tropenkirmes. Beim großen Festzug ab Ortseingang Stein kamen die Festzugteilnehmer mächtig ins Schwitzen.

Besonders die muszierenden Vereine wurden vom Publikum freudig empfangen. Zum Glück gab es, dem Wetter angemessen, hier und da „Wasserstopps“ am Straßenrand.

Im Mittelpunkt dieser Traditionskirmes in Havert stand das Königspaar Roelof und Marlene de Jong sowie Schülerprinz Jan Peulen. Mit im großen Festzug am Sonntag dabei waren die befreundeten Bruderschaften aus Schalbruch und Isenbruch mit ihren Majestäten. Von Stein aus war das Königshaus in Havert das Ziel.

Die Kirmes startete am Freitag mit der Kultfete „Nightshift Party“ – die Jugend feierte natürlich kräftig. Am Samstagabend wurde zum Wiesenfest ins Festzelt am Schützenheim eingeladen.

Die Stimmung am Kirmeswochenende war gut und die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit der Besucherzahl trotz des heißen Wetters.