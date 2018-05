Wegberg-Rath-Anhoven - Festumzüge und Paraden: Schützen feiern Kirmes

Wegberg-Rath-Anhoven. Frühkirmes feiert die St.-Rochus-Schützenbruderschaft Rath-Anhoven von Samstag, 12. Mai, bis Montag, 14. Mai.

Als Majestäten ziehen Schülerprinz Tim Linzten mit seinen Ministern Noah Halcour und Paul Weller auf. Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag um 16.45 Uhr mit dem traditionellen Maienrichten und dem Festzug durch die Ortschaften Kehrbusch, Flassenberg, Isengraben und Rath-Anhoven. Am Abend startet um 20 Uhr der Eröffnungsball im Festzelt am Sportplatz.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit der Zeltmesse. Im Anschluss findet die Gefallenenehrung mit Kranzniederlegung und großem Zapfenstreich am alten Friedhof statt. Dann folgt der Frühschoppen mit Unterstützung des Musikvereins Rath-Anhoven. Am Nachmittag startet um 17 Uhr der große Festumzug und endet mit zwei Paraden gegen 18 Uhr an der Grundschule. Anschließend zieht der Festzug zum eintrittsfreien Schützenball, der um 19 Uhr im Festzelt am Sportplatz beginnt.

Montagmorgen findet nach der Messe um 10 Uhr die beliebte Laufparade vor der Kirche statt. Im Festzelt klingt die Kirmes ab 12 Uhr mit dem Klompenball und bei Erbsensuppe sowie dem Klompentanz der Grundschulkinder der Kastanienschule aus.