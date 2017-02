Festnahme nach Straßenraub am Bahnhof Horst

Heinsberg. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Überfall in der Nähe des Heinsberger Bahnhofes Horst. Einer der beiden Täter konnte kurz danach verhaftet werden.

Das Opfer der Räuber war in den frühen Morgenstunden zu Fuß in der Nähe des Bahnhofes unterwegs. Zwei Männer sprachen ihn wegen Bargeld an und schlugen unvermittelt zu.

Sie raubten das Bargeld aus der Geldbörse ihres Opfers und sein Handy. Einer der Täter war dunkel gekleidet und trug eine Kapuzenjacke. Der zweite Täter konnte durch die sofortige Fahndung der Polizei im Bereich der Weidenstraße gestellt und festgenommen werden.

Das Opfer erlitt bei der Tat blutende Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Heinsberg gebracht.