Erkelenz-Tenholt - Festliche Messen und Andachten in der St.-Antonius-Oktav

Erkelenz-Tenholt.

Zur St.-Antonius-Oktav in Tenholt lädt die Christkönig-Pfarrei vom 14. bis 21. Januar ein. Im Anschluss an die täglichen Gottesdienste am Nachmittag besteht Gelegenheit, sich im Antonius-Haus bei Kaffee und Kuchen zu stärken.