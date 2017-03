Heinsberg.

Blasmusik aus dem Chorgestühl erklang zu Mittfasten in der Kirche St. Gangolf in Heinsberg. Seit seiner Priesterweihe im Jahre 1995 würde der Musikverein Eintracht aus seinem Heimatort Birgelen zu Mittfasten alle zwei Jahre in einem Gottesdienst einer Gemeinde spielen, in der er Dienst tun dürfe, erklärte Propst Markus Bruns zu Beginn des Gottesdienstes.