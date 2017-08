Fest der Begegnung am Wohnheim an der Nordstraße

Wegberg-Arsbeck. Die Katholische Pfarrgemeinde St. Martin Wegberg, die Evangelische Kirchengemeinde Wegberg und Wassenberg und die Bewohnerinnen und Bewohner der Nordstraße 100 laden alle Bürger zu einem Fest der Begegnung ein.

Das Fest findet auf dem Grundstück des Wohnheims für Flüchtlinge an der Nordstraße in Arsbeck am Sonntag, 13. August, 12 Uhr, statt. Es soll die Integration der Flüchtlinge fördern und weiter festigen, betonen die Initiatoren.

Die Bewohnerinnen werden landesübliche Gerichte aus ihrer Heimat anbieten und den Besuchern die Rezeptur näherbringen. Kulinarisch wird das Fest durch einheimische Gerichte und eine Cafeteria abgerundet. Für die Kinder sind verschiedene Spiele, Traktorfahren und eine Hüpfburg im Angebot. Als besondere Attraktion wird Jünter, das Maskottchen der Mönchengladbacher Borussia, in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr das Fest besuchen.

Örtlichen Vereinen wird die Möglichkeit gegeben, sich während des Festes allen vorzustellen. Hiermit soll gleichzeitig den Bewohnern ein Einblick in die Vereinsarbeit und ein Angebot zum Mitmachen gegeben werden. Vereine, die mitmachen möchten, können sich wenden an: Pfarrei St. Martin, Willibert Jansen, Telefon 0163/5885150.