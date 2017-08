Ferienspiele: Jeden Tag in einem anderen Land

Hückelhoven. Ab auf die Insel ging es zum Abschluss der dreiwöchigen Ferienspiele in der Mühlenbachschule in Baal. 60 Kinder der Offenen Ganztagsschule des Caritasverbandes für die Region Heinsberg hatten zuvor eine „Reise um die Welt“ unternommen.

Während sich die Schüler noch der Illusion hingaben, auf einer Insel sitzend einen Fruchtcocktail zu schlürfen, wurde plötzlich das Gittertor zur Mühlenbachschule geöffnet und der Gerätewagen der Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Baal fuhr auf den Schulhof. Die Kinder jubelten. Aus dem Wagen stiegen vier Feuerwehrmänner, die sich als Max, Florian, Uwe und Erik den Kindern vorstellten. Diese durften dann allerhand Fragen stellen. Die Feuerwehrmänner erklärten geduldig, wofür jedes Gerät vom Schlauch bis zur Kettensäge verwendet wird.

„Dass die Feuerwehr Baal als Überraschung für die Kinder gekommen ist, haben wir der OGS-Mitarbeiterin Marlies Sommer zu verdanken“, sagte Angela Weingartz, OGS-Koordinatorin des Caritasverbandes. Sie habe den Kontakt hergestellt. Das sei ein schöner Abschluss der Ferienspiele, die wie im Flug vergangen seien.

Dies bestätigte auch OGS-Mitarbeiterin Sabine Mülfahrth. „Bei unserer Reise um die Welt haben wir uns jeden Tag mit einem anderen Land beschäftigt.“ So lernten die Kinder China kennen. Zu Besuch kam eine Chinesin, die aus ihrer Heimat erzählte. Die Kinder aßen chinesisches Essen mit Stäbchen und bastelten einen Fächer. Dann ging es nach Australien, wobei ein Didgeridoo gebaut wurde.

An einem anderen Tag reisten die Kinder fiktiv nach Frankreich und backten Crêpes. Zudem ging es nach Amerika und Afrika. Die Kinder bemalten Halstücher mit Flaggen und stellten Muschelketten aus bemalten Muscheln her. Schließlich gestalteten sie alle zusammen eine Weltkarte, auf der jedes Kind markieren durfte, woher es kommt.

Chiara, 10 Jahre, erklärte begeistert: „Die Ferienspiele haben mir sehr gut gefallen. Ich war drei Wochen da. Besonders schön fand ich Afrika und das Bemalen der Muscheln.“ Dieser Meinung ist auch Sophia, 8 Jahre, die eine Woche an den Ferienspielen teilnahm. Zudem gefiel ihr ein Ausflug in das Bubenheimer Spieleland.

„Es ist schön, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, sagte Angela Weingartz. Die Ferienspiele biete die OGS des Caritasverbandes für alle zehn Schulen der Stadt Hückelhoven, die an der OGS des Caritasverbandes teilnehmen, an zwei Standorten – Baal und Ratheim – für jeweils 60 Kinder für drei Wochen an.

Während in Baal das Thema „Reise um die Welt“ war, ging es in Ratheim rund um den „Zirkus“. Betreut wurden die Kinder in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. „Die Nachfrage nach einer Ferienbetreuung wird immer größer“, weiß Angela Weingartz. Deshalb bietet der Caritasverband weitere Ferienspiele in den Herbstferien und Osterferien an.