Wegberg-Wildenrath. In Wildenrath startet am heutigen Samstag, 7. April, das „Jubiläumsjahr“. Neben den in der zweiten Jahreshälfte stattfindenden Feiern rund um das 900-jährige Bestehen der Pfarrgemeinde Wildenrath gibt es einen weiteren runden „Geburtstag“ zu feiern: Das Trommler- und Pfeifferkorps Wildenrath 1948 wird 70 Jahre alt und feiert dies mit einem bunten Programm.

Am Samstag spielt um 16.30 Uhr spielt der Instrumentalverein Effeld ein Konzert in der Mehrzweckhalle. Einlass ist ab 16 Uhr. Um 20.30 Uhr hält dann Löschmeister Josef Jackels eine kabarettistische Laudatio, bevor es ab 21.30 Uhr rockig wird und die Gruppe Music on the RoX spielt.

Die sechs Musiker bieten ein Programm aus den 80ern und 90ern sowie einigen aktuellen Rockhits. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro.