Waldfeucht-Haaren - FC Concordia blickt auf das Jahr 2017 zurück

Waldfeucht-Haaren.

Die Mitglieder des FC Concordia Haaren haben bei ihrer Jahreshauptversammlung im Haus Lutgen in Haaren auf das Jahr 2017 zurückgeblickt. Der 1. Vorsitzende, Klaus Jansen, betonte, dass die Concordia aus sportlicher Sicht in allen Bereichen sehr gut aufgestellt sei. Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft erzielten in der abgelaufenen Spielzeit 2016/17 mit den Plätzen drei und fünf obere Tabellenplätze.