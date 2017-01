Faustballer steigen in die Landesliga auf

Heinsberg-Oberbruch. In der Sporthalle Oberbruch hat die Faustballmännermannschaft des TuS Oberbruch nach einem echten Faustballkrimi den Aufstieg in die Landesliga Rheinland geschafft, der vierthöchsten Spielklasse.

Vier Vereine bewarben sich um die beiden begehrten Aufstiegsplätze. Dabei begann der Tag für die TuS-Mannschaft sehr unglücklich. Gegen den späteren Mitaufsteiger TuS Mondorf gab es eine 1:3-Niederlage (9:11, 8:11 und 10:12). Auch gegen den TV Voerde vom Niederrhein hieß es am Ende 1:3. Daher musste am Ende die Begegnung gegen den Polizei SV Wuppertal entscheiden, ob der TuS noch eine Chance auf den Aufstieg haben sollte. Nur ein 3:0 konnte dem TuS noch helfen.

Dank der Unterstützung der zahlreichen Zuschauer, zu denen auch Karnevalsprinz Helmut Frenken samt Gefolge gehörte, gewannen die TuS-Männer knapp mit 13:11, 11:9 und 11:7. Aufgrund des besseren Satzverhältnisses wurde der TuS Zweiter vor Wuppertal und Voerde, alle mit einem Punktverhältnis von 2:4 am Ende. Für den TuS Oberbruch spielten: Kevin Baraniak, Craik Cross, Markus Ferreira, John Gerardts, Jochen Jansen, Oliver Knüver, Rene Stephan, Guido Wennmacher und Hartmut Zick.

Am kommenden Sonntag findet in Lohmar der letzte Spieltag der Mixed-Landesliga statt. Die beiden TuS-Teams treffen dort auf TV Bickenbach, TV Wahlscheid und SSV Overath. Sollte die TuS-Erste den derzeitigen 3. Rang verteidigen können, und danach sieht es aus, ist die Mannschaft für die Teilnahme an der Landesmeisterschaft am 11. Februar in Voerde qualifiziert.