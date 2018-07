Fast 2000 Unterschriften für neue Linde in Erkelenz

Erkelenz.

Rund sechs Wochen lang lagen die Unterschriftenlisten für mehr Grün in der Innenstadt in einigen Geschäften rund um den Markt und in der Innenstadt aus. Das reichte der Initiatorin Annette Latour, um vor der Ratssitzung insgesamt 1896 Unterschriften an Bürgermeister Peter Jansen (CDU) zu überreichen. Die Unterschriftenaktion wurde initiiert als Reaktion auf die Entnahme einer der Linden am Alten Rathaus.