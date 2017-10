Heinsberg-Oberbruch.

Insgesamt zehn Jugendeinrichtungen der evangelischen Kirche im Kirchenkreis Jülich beteiligen sich an der Auszeichnung mit dem Logo „Faires Jugendhaus“. Darunter auch die offene Jugendeinrichtung „Oase“ in Oberbruch an der Erlöserkirche. Das Betreuerteam um die Leiterin Angela Simon stellte das Projekt im Rahmen ihrer Jugendarbeit nun vor.