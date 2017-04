Erkelenz.

„Wie grille ich eigentlich richtig?“ Antworten gibt es am 7. Mai im Rahmen des Fahrrad-Frühlings in der Erkelenzer Innenstadt. Erstmalig organisiert der Gewerbering eine Grillmeisterschaft an der Kölner Straße. 16 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet treten gegeneinander an und bereiten ein Vier-Gänge-Menü auf dem Grill zu.