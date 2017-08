Heinsberg-Karken.

Auch über seine Amtszeit hinaus sind Tierwohl und artgerechte Haltung Themen, die für Ex-Minister Johannes Remmel offensichtlich nicht an Prägnanz verlieren. In Heinsberg hat er sich die wohl einmalige Duroc-Zucht angeschaut. Grund für den Besuch im Schweinestall, war die Idee und Umsetzung des Duress-Schweins, dass die Familien Esser und Heinrichs in enger Zusammenarbeit entwickelten.