Erkelenz - Eva Puppele zeigt ihre Abstraktionen in Erkelenz

Erkelenz.

Dass sie so schnell schon ihre zweite Ausstellung haben würde, hätte die Erkelenzerin Eva Puppele nicht gedacht. Erneut kann sie nun ihre Bilder, die der Abstraktion zuzuordnen sind, zeigen und zwar in Jacques‘ Wein-Depot in Erkelenz. Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 13. April, von 17 bis 19 Uhr statt.