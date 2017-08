Euregio BBQ Festival auf der Festwiese in Haaren

Waldfeucht-Haaren. Zum 4. Mal findet nun am nächsten Wochenende, 19. und 20. August, das Euregio BBQ Festival auf der Oktoberfestwiese in Waldfeucht-Haaren statt.

Seit das Event im Jahr 2014 den Rahmen für den ersten BBQ-Wettbewerb nach den Regeln der Kansas City BBQ Society (KCBS) auf deutschem Boden gebildet hat, ist das Event zu einem Pflichttermin für BBQ-Fans aus ganz Europa geworden.

Auch in diesem Jahr nehmen wieder mehr als 30 Teams am BBQ-Wettbewerb teil, der in der Grill- und BBQ-Szene auch weit über den Kreis Heinsberg hinaus bekannt ist. Neben Teams aus den Niederlanden, dem vereinten Königreich oder Schweden sind mit „Flintstones BBQ“ aus Haaren und den „Busons“ aus Waldfeucht auch zwei lokale Teams heiß auf den Sieg. Dabei messen sich die Teilnehmer in den Kategorien Huhn, Schweinerippchen, Schweineschulter und Rinderbrust und wollen die Juroren mit perfekt gegartem Fleisch überzeugen.

Über dreißig KCBS zertifizierte Juroren, die im Vorfeld einen mehrstündigen Kursus absolviert haben müssen, fällen ein fachkundiges Ergebnis.

Neben der Wettbewerbsatmosphäre werden für den heimischen Zuschauer Livemusik, kulinarische Spezialitäten, zum Beispiel von Otto Gourmet, und Getränke im Rahmen eines ausgedehnten Frühshoppens am Sonntagmorgen geboten. Auch die lokale Brauerei Rosberger aus Wassenberg ist mit dabei. Die von Jahr zu Jahr steigenden Besucherzahlen sprechen für den Erfolg des Events.

Alle Infos zum Event finden sich auf der Homepage des Euregio BBQ Festivals.