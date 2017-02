Erneutes Feuer in Rickelrath: Wohnwagen brennt aus

Wegberg. In Wegberg-Rickelrath ist es erneut zu einem Brand gekommen. Dieses Mal hat es einen Wohnwagen getroffen, der vor einer Garage geparkt stand und komplett ausbrannte. Ob das Feuer mit der Serie der mutmaßlichen Brandstiftungen zusammenhängt, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr hat zwei Gasflaschen aus dem Inneren des Wohnwagens geborgen. Zur Höhe des Schadens konnte noch keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde niemand, da der Wohnwagen leerstand.

Seit dem 26. Dezember haben in Rickelrath bereits mehrere Autos gebrannt, offensichtlich wurden sie angezündet. Zudem musste die Feuerwehr einen Brand an einem Reetdach in Schwaam und auf einem Firmengelände in Berg löschen. In letzterem Fall betrug der Schaden rund 200.000 Euro.