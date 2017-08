Heinsberg-Kempen.

Nicht lange musste die Schützenbruderschaft St. Katharina und St. Josef auch bei ihrer diesjährigen Herbstkirmes am Pfarrheim Klausenhof auf einen neuen Anwärter für die Würde des Schützenkönigs warten. Erfolgreich holte am Ende Kevin Peters den Vogel von der Stange. Er ist ebenso wie der amtierende König Sascha Wallraven Mitglied des Kempener Bundesschützen-Trommler-, Pfeifer- und Bläsercorps und wird am Sebastianstag im Januar 2018 feierlich in sein Amt eingeführt.