Von: her Letzte Aktualisierung: 16. August 2017, 17:16 Uhr

Heinsberg-Oberbruch.

Entwidmung und Verkauf der Erlöserkirche sowie des Gemeindezentrums Oase in Oberbruch bilden einen zentralen Punkt bei der am Sonntag, 27. August, geplanten evangelischen Gemeindeversammlung. Sie findet nach dem Gottesdienst in der Christuskirche statt.