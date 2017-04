Erkelenzer Wandergruppe im deutsch-belgischen Grenzgebiet unterwegs Letzte Aktualisierung: 18. April 2017, 11:31 Uhr

Erkelenz. Die Erkelenzer Eifelfreunde besuchen am Sonntag, 23. April, die wilden Narzissen im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Start ist um 9 Uhr ab Rondell, neben dem Hotel am Weiher, Nordpromenade 7, in Erkelenz.