Erkelenz.

Auch die diesjährige Spätkirmes am zweiten Septemberwochenende steht wieder ganz im Zeichen der familientauglichen Unterhaltung. Mit 72 Schaustellergeschäften gehört auch die Spätkirmes neben dem Lambertusmarkt zu den Schwergewichten in der Region. Knapp 200 Schausteller hatten sich zuvor um einen der begehrten Plätze in Erkelenz beworben.