Erkelenz - Erkelenzer Schachsportler an der Tabellenspitze

Erkelenz. Große Freude herrscht bei den Schachsportlern in Erkelenz. Mit einem 5:3-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten und direkten Verfolger SG Rochade Krefeld hat sich die Erste Mannschaft der Schachfreunde in der Bezirksliga nun mit zwei Punkten an der Tabellenspitze abgesetzt.

Die vollen Brettpunkte zum Mannschaftssieg leiteten Moritz Schaum an Brett eins, André Schmitten an Brett fünf sowie Detlef Schott an Brett sechs mit ihren Partiegewinnen ein. Viermal endeten Partien unentschieden, nämlich durch Peter Leinwand an Brett zwei, André Kienitz an Brett drei, Uwe Sagenschneider an Brett vier und Paul Königs an Brett acht. Dies ergab in der Summe zwei weitere Punkte, was die notwendigen fünf von acht möglichen Brettpunkten zum Mannschaftssieg sicherstellte. Lediglich Ulrich Nachtmann an Brett sieben musste auf Erkelenzer Seite eine Niederlage verkraften.

Bei der Jahreshauptversammlung der Schachfreunde Erkelenz standen Neuwahlen an. Dabei wurde Detlef Schott als Vorsitzender wiedergewählt. Künftig steht ihm Hanfried Pannen als neuer zweiter Vorsitzender zur Seite, der das Amt von Moritz Schaum übernommen hat. In die weiteren Vorstandsämter wurden gewählt: Manuel Brockers (Kassierer), Theodor Thyssen (Jugendwart) und Wilfried Arndt (Turnierleiter). Dem Beirat gehören Finn Esser (Jugendsprecher), Toohin Bhattacharyya (stellvertretender Jugendwart) sowie Ulrich Nachtmann (Pressewart) an.