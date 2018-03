Erkelenz - Erkelenzer Radsportclub führt die Liste der Bezirksvereine an

Erkelenz. Mit mittlerweile 116 Mitgliedern führt der Erkelenzer Radsport Club (ERC) die Liste der eingetragenen Radsportvereine im Bezirk Mönchengladbach mit großem Vorsprung an. Das gab der Club bei seiner Jubiläums-Jahreshauptversammlung in der Oerather Mühle bekannt. 25 Jahre nach seiner Gründung stehe der Radsport Club bestens da.

Im vergangenen Jahr sei der Verein wieder gewachsen, teilte der Vorsitzende Bernd Rohmen mit. Auch die Beteiligung an den von März bis Oktober stattfindenden Trainingsausfahrten sei gut gewesen. Bis zu 54 Radsportler brachte der Verein zeitgleich auf die Straße.

„So etwas macht den ERC aus. Unsere großen Radgruppen werden überall gesehen und machen uns bekannt“, sagte Rohmen. Er selbst war mit 38 Teilnahmen dabei sogar der fleißigste Trainingsteilnehmer, was er aber auf seinen Wohnort zurückführte, der nur wenige Hundert Meter vom Startort der Ausfahrten entfernt liegt.

Gemütliche Touren

Aufgrund seiner Größe hat der Club die Möglichkeit, seinen Mitgliedern ein breites Spektrum an Radsportaktivitäten anzubieten. Neben Berg- und Flachzeitfahrten, bei denen sich ambitionierte Radsportler verausgaben konnten, wurden auch gemütlichere Touren, sogenannte Genussfahrten veranstaltet. Die eigene Radtouristikfahrt, die traditionell an Fronleichnam ausgetragen wird, sei dank zahlreicher Helfer aus dem Verein und des guten Wetters mit mehr als 800 Teilnehmern ein großer Erfolg gewesen. Zum ersten Mal wurde dabei auch eine Crosstouristikfahrt (CTF) durch den Wassenberger Wald angeboten. Die Tour für Mountainbikes habe direkt bei ihrem Auftakt großen Anklang gefunden. Sie wird deshalb am 31. Mai zusammen mit den Rad-Touren-Fahren (RTF) wieder veranstaltet – diesmal sogar als Teil des landesweit ausgetragenen NRW-CTF-Cups.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt der Jahreshauptversammlung war die Kür der Vereinsmeister 2017. Bei den Frauen hatte wieder einmal die Serienmeisterin Martina Esser die Nase vorn. Sie hatte mit 94 von 100 möglichen Punkten einen guten Abstand zur zweitplatzierten Sandra Fuchs mit 88 Punkten.

Bei den Männern siegte der Vereinsrekordmeister Dieter Bertrams, der auf 97 Punkte kam und somit Mirko Steckel (95 Punkte) knapp überbot.

Auch der Vorstand des Clubs wurde bei der Versammlung neu gewählt: Der Vorsitzende Bernd Rohmen, Geschäftsführer Alexander Przybylski, Kassiererin Dagmar Husemann und RTF-Wart Reinhard Piepel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Lediglich der 2. Vorsitzende Johannes Koch stellte sich nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolge tritt Lars Echterhoff an. Nach beschlossener Satzungsänderung wurde der Vorstand um einen Posten erweitert. Die Aufgaben des neu geschaffenen CTF-Warts wird künftig Dieter Bertrams übernehmen.