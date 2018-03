Erkelenz - Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus zeigt Passion Christi

Erkelenz. In der Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz wird am Karfreitag, 30. März, 19 Uhr, die Brockes-Passion von Gottfried Heinrich Stölzel aufgeführt.

Der Sachse Gottfried Heinrich Stölzel wurde 1690 im Erzgebirge nahe der böhmischen Grenze geboren. Nach erster musikalischer Unterweisung in seiner Heimatstadt ging er 1707 zum Studium nach Leipzig. 1713 reiste er nach Italien, um sich mit der Musik dieser Zeit vertraut zu machen. Anschließend wirkte er mehrere Jahre in Prag. 1718 erhielt er die Kapellmeisterstelle am Hof in Gera und wechselte ein Jahr später als Hofkapellmeister nach Gotha. Dort wirkte er bis zu seinem Tod 1749.

Verschollene Werke

Stölzel war einer der produktivsten Komponisten seiner Zeit. Neben zahlreichen Orchester- und Kammermusikstücken schrieb er 18 musikdramatische Werke, mehrere Oratorien und Messen, zwölf komplette Kantatenjahrgänge, weltliche Kantaten und mindestens sieben Passionen, darunter die Brockes-Passion von 1725. Diese ist das umfangreichste und wohl auch bedeutendste Werk, dass uns von ihm überliefert ist. Bis heute gilt mehr als die Hälfte seiner Kompositionen als verschollen.

Stölzel nutzte für seine Vertonung die Dichtung „Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus“ des Hamburger Dichters Barthold Heinrich Brockes (1680-1747), die in kunstvollen sprachlichen Figuren das Passionsgeschehen emotional nachvollziehen lässt, dabei aber nicht dem Wortlaut der Bibel folgt. Die Textvorlage wurde von den größten Komponisten der Zeit, darunter Händel, Telemann und Keiser vertont.

Karten ab sofort erhältlich

An der Aufführung nehmen teil: Susan Kuhlen, Christine Léa Meier (Sopran), Angela Froemer, Uta Christina Georg (Alt), Martin Logar, Vladimir Tarasov (Tenor), Manfred Bühl, Stefan Hagendorn (Bass) von der Philharmonie Düsseldorf. Kantor Stefan Emanuel Knauer übernimmt die Leitung. Karten kosten 15 Euro (für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte ermäßigt zwölf Euro). Sie sind erhältlich im Pfarramt Christkönig, in den Buchhandlungen Wild und Viehausen sowie an der Abendkasse.