Erkelenz.

Es hat sich mittlerweile herumgesprochen: Bei der Musiknacht in Erkelenz gibt es viel zu hören und zu sehen. Deshalb waren am Freitag wieder viele Musikfreunde in der Innenstadt unterwegs. Die Idee stammt von Fred Reiter. Er wollte „ein Zeichen der Gemeinsamkeit in Erkelenz setzen“.