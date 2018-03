Die Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich; Auftritte von 18.30 bis 23 Uhr

Die Eintrittskarte für alle acht Spielorte am Freitag, 18. Mai, kostet zehn Euro. Sie sind erhältlich im Vorverkauf bei der Buchhandlung Wild, in der Kreissparkasse Erkelenz, bei Bürobedarf Viehausen sowie bei der Volksbank Erkelenz.

Der Zeitplan der Musiknacht: 18.30 bis 19.30 Uhr: Dr.-Eberle-Platz/Kreissparkasse: Reverends; 19 bis 20 Uhr: Evangelische Kirche: Aghani; 19.30 bis 22 Uhr: Stadthalle: WestBigBand feat. Markus Forg und RejoiSing; 20 bis 21 Uhr: Pfarrkirche St. Lambertus: Alexander Pankov; 20.30 bis 21.30 Uhr: Volksbank Erkelenz: Augenblick; 21 bis 22 Uhr: Altes Rathaus: „Hier geht was“ feat. Arnold Küsters; 21.30 bis 22.30: Leonhardskapelle: WassenJazz; 22 bis 23 Uhr: Kreissparkasse: Miss She and the Coconuts.