Erkelenz - Erkelenzer Kunst für chinesische Millionenmetropole Wenhai

Erkelenz.

Am Mittwoch ist es so weit. Elke Bürger vom Kunsttreff und einige Mitstreiterinnen machen sich auf den Weg zu einer Ausstellung mit ihren Arbeiten. An sich nichts Ungewöhnliches, denn die kleine Erkelenzer Kunstszene ist als durchaus umtriebig bekannt. Interessant wird die Sache, wenn man erfährt, dass die Ausstellung in der chinesischen Millionenmetropole Weihai stattfindet.