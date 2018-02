Erkelenz.

Es ist nicht zu übersehen: Die Umfassungsmauer des Friedhofs an der Brückstraße ist in weiten Teilen in einem sehr schlechten, teilweise gar desaströsen Zustand. Die Verfugung ist überwiegend rissig, in weiten Teilen ist sie bereits vollständig ausgebrochen; eine beträchtliche Zahl von Steinen ist ausgebrochen oder bildet Schalen; teilweise ist die Mauer von größeren Rissen durchzogen.