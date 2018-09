Erkelenz.

„Die Stadt hat ein „Durchfahrtsproblem.“ Dies ist eine Erkenntnis der kleinen Verkehrsbeobachtung, die Rainer Rogowsky und Dieter Spalink von der SPD-Ratsfraktion am Kölner Tor an einem Freitagvormittag durchgeführt haben. Davon berichteten sie bei einem Bürgergespräch in Kückhoven.