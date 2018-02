Erkelenz - Erkelenzer Band Hätzblatt: Mit Karnevalsschlager „Mamm“ zurück zu den Wurzeln

Erkelenz.

Wer Karneval feiert, der kennt „De Mamm“. Wenn es mit dem einladenden „Lala lala la la“ beginnt, hält es in den Sälen und auf den Festen keinen auf dem Stuhl. Keine Frage, das Lied an die Mutter („Mamm“) ist einer der ganz heißen Karnevalsschlager in dieser Session und stammt von der Erkelenzer Band Hätzblatt.