Erkelenz - „Erkelenz Sing Mött!“ im Gloria-Kino

„Erkelenz Sing Mött!“ im Gloria-Kino Letzte Aktualisierung: 11. Januar 2018, 14:20 Uhr

Erkelenz. „Erkelenz Sing Mött!“ – Unter diesem Motto laden zahlreiche Erkelenzer Künstler am Donnerstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, ins Gloria-Kino ein. Und der Name ist Programm: Gemeinsam mit dem Publikum werden an diesem Abend die schönsten Erkelenzer Karnevalslieder gesungen.