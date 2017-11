Wassenberg.

Als die roten und weißen Luftballons in den Himmel stiegen und über den Bergfried davon flogen, hatten die Schüler ihre daran festgeknoteten guten Wünsche für die Welt bereits vorgelesen. In einer Gedenkfeier von Schülern des achten Jahrgangs der Betty-Reis-Gesamtschule auf dem Wassenberger Synagogenplatz ging es am Freitag um Respekt, Zivilcourage, ein Zeichen gegen Rassismus und die Erinnerung an die Reichspogromnacht am 9. und 10. November 1938.