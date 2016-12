Erkelenz-Gerderath.

Soroush Nazraftar ist ein ungewöhnlicher Flüchtling. Denn er war bereits in Deutschland als er beschloss zu fliehen. Er betreute die iranische Kanumannschaft für Olympia – und er ist Christ. Jetzt lebt er bei Elke und Klaus Wuscher in Gerderath. Er würde lieber heute als morgen wieder zurückkehren in den Iran, sagt er. Denn der Iran ist seine Heimat. Doch er weiß, was ihn dort erwartet, seit die Behörden herausgefunden haben, dass er ein Christ ist.