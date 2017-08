Entlaufene Jungbullen: Ein Tier weiterhin auf der Flucht

Selfkant/Waldfeucht. Von den vier Jungbullen, die am späten Mittwochabend von einer Weide bei Selfkant-Saeffelen entkommen waren, konnte einer noch immer nicht wieder eingefangen werden. Eines der Tiere wurde erschossen.

Die Tiere, deren Verschwinden am Mittwoch gegen 23.45 Uhr bemerkt wurde, konnten in der Nacht zum Donnerstag zunächst nicht eingefangen werden. Die Polizei hatte deshalb am Donnerstagmorgen Autofahrer zwischen Selfkant und Waldfeucht zu vorsichtiger Fahrweise angehalten.

Am Mittag gab die Polizei dann bekannt, dass mittlerweile nur noch eines der Tiere vermisst werde. Während zwei Jungbullen im Laufe des Vormittags eingefangen worden seien, habe ein Tier von einem Tierarzt erschossen werden müssen, um den Verkehr nicht zu gefährden.