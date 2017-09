Entlaufene Jungbullen: Auch letztes Tier wieder eingefangen

Selfkant/Waldfeucht. Nachdem in der Nacht zu Donnerstag vier Jungbullen von einer Weide in Selfkant-Saeffelen entlaufen waren, ist am Freitag auch das letzte entlaufene Tier wieder eingefangen worden – und das im Ausland.

Der Landwirt, dem die Tiere gehörten, hatte am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr bemerkt, dass die Bullen entkommen waren. „Die Tiere konnten in der Nacht nicht eingefangen werden, da sie sich vermutlich in einem Maisfeld aufhielten“, so die Polizei. Weil das Feld an der Landesstraße 228 zwischen Saeffelen und Selsten und auch nahe der Kreisstraße 5 zwischen Waldfeucht und Saeffelen liegt, bestand erhebliche Gefahr für Autofahrer.

Donnerstagmorgen gegen 8.50 Uhr konnten zunächst zwei Tiere eingefangen werden. Gegen 10.20 Uhr erschoss ein Tierarzt einen anderen Bullen aus Sicherheitsgründen, wie die Polizei mitteilte. Der vierte war am Abend noch immer verschwunden.

Erst am Freitagmittag meldete die Polizei dann, dass auch der vierte Bulle wieder eingefangen sei – das Tier hatte es bis über die Grenze in die Niederlande geschafft.