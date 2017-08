Ensemble „Tres Con Barrena“ spielt im Rondell im Klevchen Letzte Aktualisierung: 30. August 2017, 13:21 Uhr

Heinsberg. Weltmusik steht beim nächsten Konzert im Rondell im Klevchen auf dem Programm. Unter der Überschrift „Celtic Folk and more“ präsentiert das Ensemble „Tres Con Barrena“ am Samstag, 2. September, irische, schottische und galizische Folkklänge, in die sich auch klassische Töne einmischen werden