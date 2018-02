Hückelhoven - Englische Gruppe Frontm3n auf der Bühne der Aula

Hückelhoven. Die englische Gruppe Frontm3n tritt am Freitag, 9. November, 20 Uhr, in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven auf. Der Vorverkauf für das Akustik-Konzert beginnt am 12. März in den bekannten Vorverkaufsstellen. Zur Gruppe Frontm3n gehören drei renommierte Sänger. Pete Lincoln, bekannt von The Sweet, Peter Howarth, bekannt von The Hollies, und Mick Wilson, bekannt von 10cc.

Auf ihrer „All for one“-Tour, die sie zum Beispiel auch nach Köln, Berlin und Hamburg führt, treten die drei englischen Musiker „unplugged“ auf. Das heißt, dass sie ohne elektrische, sondern nur mit akustischen Instrumenten auskommen. Präsentiert wird das Konzert von der Werbegemeinschaft Hückelhoven in Zusammenarbeit mit Kultur Pur.

Dass die Musiker zu den Großen ihrer Zunft gehören, zeigt sich darin, dass ihr Konzert in Hamburg im Januar dieses Jahres bereits binnen 24 Stunden ausverkauft war. Und ihre DVD „Live in Berlin“ landete auf Platz eins der Amazon-Verkaufsliste. Sie hielt sich acht Wochen lang in den Musik-DVD-Charts.

Bereits vor 24 Jahren lernten sich Lincoln, Howarth und Wilson kennen, als sie als Sänger und Gitarristen in der Band von Cliff Richard auftraten. Das war der Ausgangspunkt für drei bemerkenswerte Karrieren. Sie arbeiteten bereits mit Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Golding und Tina Turner zusammen. Und nun stehen sie nach 20 Jahren wieder gemeinsam auf der Bühne. So zum Beispiel bei einer ZDF-Silvester-Show vor dem Brandenburger Tor.

Beim Konzert in Hückelhoven will die Gruppe Frontm3n Hits von The Hollies, The Sweet, 10cc, Cliff Richard, Roy Orbinson und Sailor singen.