Erkelenz.

Vor dem Amtsgericht in Erkelenz ist am Dienstag eine Klimaaktivistin freigesprochen worden. Michelle W. aus Rheinland-Pfalz hatte sich am 15. August 2015 bei der Protestaktion „Ende Gelände“ in einer großen Gruppe von Aktivisten aufgehalten, die eine Polizeiabsperrung vor dem Tagebau Garzweiler durchbrach.