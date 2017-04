Ellington Trio tritt in Wegberger Mühle auf

Wegberg. Das Ellington Trio um Sängerin Barbara Barth mit Bassist Caspar van Meel und Pianist Gero Körner ist auf Einladung des Kulturrings am Freitag, 19. Mai, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) in der Wegberger Mühle zu Gast.

Und das mit einer Besonderheit: Das Trio, das normalerweise ohne Schlagzeug auftritt, wird ergänzt durch den Drummer André Spajic – und wird somit zu einem Quartett.

Die noch junge Sängerin machte kürzlich in Essen an der Folkwang Hochschule ihren Abschluss und ist mittlerweile auch als Gesangs-Dozentin an der Universität im Saarland beschäftigt.

Karten zum Preis von 13 Euro gibt es in der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße 39, im Reisebüro Scholz, Beecker Straße 62 und Am Bahnhof, im Café Samocca, Wegberger Mühle, sowie im Bürgerservice des Wegberger Rathauses.