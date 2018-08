Hückelhoven-Kleingladbach - Elfjähriger von zwei freilaufenden Hunden schwer verletzt

Hückelhoven-Kleingladbach. Ein elfjähriger Junge ist am Donnerstag in Hückelhoven von zwei frei laufenden Hunden angefallen und schwer verletzt worden. Erst als ein Passant hinzueilte, ließen die Tiere von dem Kind ab. Die Polizei und das Ordnungsamt ermitteln nun.

Wie die Polizei im Kreis Heinsberg am Freitag berichtete, ging der Elfjährige gegen 15.55 Uhr auf dem Bürgersteig der Straße Bruchend. Bei einem Spielplatz liefen die zwei Hunde auf ihn zu, stürzten sich auf ihn und bissen ihn mehrfach. Nach Aussage von Polizeihauptkommissar Karl-Heinz Frenken handelte es sich bei den Tieren um einen Schäferhund und einen kleineren Mischling. Einem zu Hilfe eilenden Mann gelang es, die Tiere von ihrem Opfer zu trennen.

Der Junge hatte schwere Bisswunden erlitten. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Der Mann kannte die Hundehalterin persönlich und übergab die Tiere der 40-jährigen Hückelhovenerin.

Laut Frenken befinden sie sich auch derzeit noch in der Obhut der Frau. Welche Konsequenzen der Angriff letztlich für die Hundehalterin und ihre Hunde haben wird, steht noch nicht fest. Der Junge allerdings hat schwere Bisswunden erlitten und musste zur stationären Behandlung in der Klinik bleiben. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des dramatischen Vorfalls sind aufgenommen und auch das Ordnungsamt der Stadt Hückelhoven ist involviert. Bislang, so Karl-Heinz Frenken, seien die beiden Hunde wegen ähnlicher Attacken bei der Polizei noch nicht aktenkundig geworden.