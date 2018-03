Hückelhoven - Elektroautos und Oldtimer in Hückelhoven ausgestellt

Hückelhoven. Die 36. Autoausstellung lockt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. April, in Hückelhoven mit einem umfangreichen Fahrzeugangebot und einem Rahmenprogramm auf den Platz vor das Rathaus.

13 Automobilaussteller präsentieren von 11 bis 18 Uhr Modelle von 16 Automarken. Neben neuesten Techniken werden Oldtimer in einer Ausstellung gezeigt. Über modernste und umweltschonende Automobiltechnik wird am Info-Stand der NEW/west informiert.

Hier sind Elektromobile ausgestellt. Ihre Funktionsweise wird erklärt. Neben der Schau gibt es ergänzende Angebote. Für die Ausstellung wird von Freitag, 6. April, 15 Uhr, bis Sonntag, 8. April, 20 Uhr, der Parkplatz am Rathaus gesperrt. Auch die Parkhofstraße wird am Sonntag von der Straße Am Parkhof bis zum Kreisverkehr an der Martin-Luther-Straße gesperrt. Samstag gilt dort die Höchstgeschwindigkeit von zehn Stundenkilometern.