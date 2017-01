Heinsberg-Karken.

Es waren so einige Überraschungen, die das Programm der KG „Karker Rabaue“ bei der Galasitzung in der Bürgerhalle Am Woom den Gästen bot. Sie waren auf Wunsch und sehr zur Freude der Gesellschaft zum Teil kostümiert zur Sitzung gekommen, was in früheren Jahren eher unüblich war.