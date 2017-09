Erkelenz. Am Mittwochvormittag kam es zu einem Brand an einem Einfamilienhaus. Zum Zeitpunkt des Feuers war das Haus leer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Zeugen bemerkten am Mittwoch gegen 10:54 Uhr, dass Flammen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses an der Kehrbuscher Straße schlugen. Auch ein Nachbarhaus wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.