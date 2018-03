Wegberg - Eine Tote bei Wohnungsbrand in Wegberg

Wegberg.

Bei einem Wohnungsbrand in Wegberg ist in der Nacht zum Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten, beim Eintreffen der Feuerwehr Wegberg stand das Zimmer, in dem die Frau schließlich geborgen werden konnte, bereits komplett in Flammen.