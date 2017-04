Eine „tolle Erfahrung“ für die Schüler

Selfkant-Süsterseel.

Für viele war es der schönste Moment, als die kleinen Artisten am Ende der Vorstellung zum großen Finale in die Manege kamen. Glücklich und stolz, mit roten Wangen und strahlenden Augen waren alle in Freude vereint: Clowns und Feuerspucker, Deutsche, Türken, Syrer, Afghanen, Dänen, Rumänen und Niederländer.