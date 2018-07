Kreis Heinsberg.

Heimatabend. Das klingt nach Lieblingsessen, nach einem Treffen mit Freunden, nach Angekommensein. Heimatabend ist dann, wenn Menschen zusammen sind, die etwas verbindet, eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Sprache. Mal sitzen da 20, 30 Menschen wie bei der Klängerstube in Wegberg, mal mehr als 200 wie in der Begegnungsstätte in Wassenberg.